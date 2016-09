25/09/16, 21:44

© anp. Joost Lagendijk

Buitenland Voormalig Europarlementariër van GroenLinks Joost Lagendijk mag Turkije niet meer in. Dat hij via Twitter laten weten. Lagendijk werd zondagavond op vliegveld Sabiha Gökçen Airport in Istanbul tegengehouden toen hij vanuit Nederland naar Turkije terug wilde.

Shit! Turk authorities stopped me on my return from Neth at Sabiha Gökcen airport. I am not allowed in. Send back to Neth on 8.30 flight 1/2 — Joost Lagendijk (@joostlagendijk) Sun Sep 25 00:00:00 MEST 2016

Wat de reden is dat hij het land niet in mag, is niet duidelijk. Hij zegt op twitter dat hij een speciaal visum moet halen op de Turkse ambassade in Nederland. Hij zegt te hopen dat het slechts een bureaucratisch obstakel is en geen beslissing om hem voor altijd te weren.



Lagendijk, die getrouwd is met een Turkse vrouw, woont en werkt al jaren in Turkije. Hij is politiek analist en publicist, en uitte in columns regelmatig kritiek op het beleid van de Turkse president Erdogan. De afgelopen jaren werkte hij ook als docent aan de Süleyman Shah universiteit in Istanbul.



De universiteit is inmiddels ook gesloten vanwege mogelijke banden met de Gülen-beweging, zo zei hij vrijdag nog in een interview in het AD. Geestelijk leider Fethullah Gülen wordt er door president Erdogan van beschuldigd achter de couppoging in Turkije in juli te zitten. Door de sluiting van de universiteit zit ook Lagendijk zonder werk.



In het interview zegt Lagendijk onder meer ook dat hij graag in Turkije wil blijven wonen, en er oud wil worden. Hij zegt te hopen dat hij geen spreekverbod zal krijgen, dan 'moeten we nadenken over wat we gaan doen'. "De ultieme sanctie zou zijn dat ze me het land uitzetten. Het zou naïef zijn om te denken dat mij dat niet kan overkomen", aldus Lagendijk.



GroenLinks-voorman Jesse Klaver vraagt het kabinet een dringend beroep te doen op de Turkse regering "om deze zaak zo snel mogelijk om te lossen zodat Joost weer snel bij zijn geliefde in Turkije kan zijn''.