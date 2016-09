Door: Meindert vander Kaaij − 25/09/16, 21:26

© anp. Publiek op het Amsterdamse Museumplein tijdens de manifestatie van IEDER1.

Samenleving Zo'n vijfduizend mensen hebben vanmiddag meegelopen met de Parade van IEDER1, een optocht van zo'n acht kilometer van Amsterdam-Zuidoost naar het Museumplein om de diversiteit van Nederland te 'vieren', zoals de organisatie het noemde.

Van het harde debat en polarisatie was op het ArenaPark en, later, op het Museumplein weinig te merken. De talloze gele ballonen maakten van de Parade van Ieder1 tussen die twee plekken een vrolijk en onbezorgd geheel. Rond de vijfduizend mensen namen de moeite om aan de manifestatie mee te doen.



Zes initiatiefnemers, onder wie de acteur Nasrdin Dchar, maken zich zorgen over het harde debat in de Nederlandse samenleving en de toenemende polarisatie waarbij partijen steeds meer tegenover elkaar staan. De verschillen tussen de bevolkingsgroepen worden onnodig groot uitgemeten. Gisteren was volgens hen de dag waarop het land zijn diversiteit moest vieren, onder het motto Nederland is van iedereen.



Deelnemers droegen borden met daarop kreten als 'free hugs' en 'fleur op'. Anderen lopen rond als de hippies uit de jaren zestig en zeventig. Onder de deelnemers waren ook de ministers Asscher en Bussemaker. Het ging er gemoedelijk en ordelijk aan toe. Dat lag voor de hand bij een demonstratie voor meer verdraagzaamheid.

'Ik wil zo niet wonen, maar ik wil die mensen ook niet haten'

Emina van der Sluijs uit Rotterdam loopt mee in de manifestatie Nederland is van Ieder1. Die begon zondagmiddag bij de Arena in Amsterdam-Zuidoost. © Bram Petraeus.

Als het iemand is verbaasd dat ze hier meeloopt, dan is zij dat zelf wel. Van een slappe aanpak en gepamper moet de Rotterdamse Emina van der Sluijs (56) niets hebben. Dat zij toch op zondagochtend op het grasveld onder de rook van de Arena staat, komt door de woorden die acteur - en een van de initiatiefnemers van de parade - Nasrdin Dchar vorige week sprak bij het tv-programma De Wereld Draait Door.

"Dat raakte bij mij een gevoelige snaar hoor. Ik vind ook dat het in Nederland er te negatief aan toe gaat. Aan het gescheld hebben we niks. Ik realiseerde me dat mensen uit andere culturen welkom in Nederland moeten zijn. Maar dan moet er wel sprake van integratie zijn en daar schort veel aan."

"Heel eerlijk: ik vind dat er te veel moslims zijn in Rotterdam. De buurten waar ik ben geboren en ben opgegroeid zijn onherkenbaar veranderd. Dat doet me pijn. De vrouwen in de zwarte gewaden maken me angstig. Ik raak er soms van in paniek. De paar oorspronkelijke bewoners die daar nog wonen voelen zich niet thuis. Ik wil zo niet wonen."

"Maar ik wil die mensen ook niet haten. Ik wil niet naar huidskleur kijken en ik wil vechten voor hun vrijheid. Ik deel het positivisme van Nasrdin Dchar. We moeten de verschillen in ons land kunnen overbruggen, maar als dat van één kant komt, redden we het niet. Ook moslims moeten in beweging komen. Laten we hopen dat daar na vanmiddag verandering in komt."

"De regering zou daar een rol in kunnen spelen. Ze moeten mensen die de fout ingaan duidelijk maken dat dit niet kan. Neem de Turkse Nederlanders die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaar bedreigen en intimideren. Dat kan echt niet."

"Ik stem niet op Geert Wilders. Die man gaat veel te ver. Hij wil de Koran verbieden! Hoe kan dat nou, dat gaat toch in tegen elke vorm van vrijheid. Die vrijheid is me zo lief. Komend jaar stem ik dus maar op de partij voor de Dieren. Dat is neutraal, daar kan ik me geen buil aan vallen."

"Ik ben in mijn buurt vaak uitgescholden voor hoer. Dat is niet fijn, hoor. Het zijn opgeschoten rotjongens die het zeggen, maar het raakt je toch diep. Bang voor andere culturen? Ben je gek? Ik ben juist erg blij met diversiteit. Met alleen maar witte Nederlanders is er ook geen bal aan."