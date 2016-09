25/09/16, 17:46 − bron: ANP

© De Zwitserse politicus Gerhard Pfister brengt zijn stem uit. EPA.

Een grote meerderheid van de Zwitsers heeft vandaag in een referendum voor een nieuwe wet gestemd die de inlichtingendienst meer bevoegdheden geeft. Dat blijkt uit een exit-poll. Tegenstanders van de anti-terreurwet hadden gewaarschuwd dat hun land een 'snuffelstaat' zou worden.

Volgens de prognose van de nationale tv-zender SRF heeft 66 procent van de kiezers zich uitgesproken voor de nieuwe wet. De wet maakt het in individuele gevallen mogelijk om telefoons af te tappen, afluisterapparatuur te plaatsen in woningen en op computers in te breken. Om de privésfeer van burgers elektronisch te mogen binnendringen, is toestemming nodig van het regeringsbureau voor veiligheid en het Openbaar Ministerie.



Tegenstanders van de wet, die het parlement vorig jaar al lanceerde in de strijd tegen terrorisme, waarschuwden dat de ingeslagen weg zou leiden naar een 'snuffelstaat'. Een ruime meerderheid vond echter dat de overheid niet 'doof en blind' mag zijn voor de dreiging van IS-milities en andere gewelddadige organisaties.



In twee andere referenda over een groener economisch systeem en verhoging van de pensioenen, zeiden de Zwitsers 'nee'.



De Groene Partij had het initiatief genomen voor een omvangrijke, ecologische reorganisatie van de Zwitserse economie. Het doel was een een algehele 'kringloopeconomie' in 2050, met louter duurzame producten en hergebruik van afval. Meer dan 60 procent zag daar zondag niets in. De regering en ondernemers vonden het een sympathiek voorstel, maar schadelijk voor de economie.



Een bijna even grote meerderheid verzette zich tegen het vakbondsplan het wettelijk staatspensioen met 10 procent te verhogen. Het zou de gemiddelde AOW'er per maand 200 frank (185 euro) meer opleveren. De Zwitsers bleken er echter van doordrongen dat zelfs de handhaving van de uitkeringen op het huidige niveau al een enorme klus wordt.