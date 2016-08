Redactie − 27/08/16, 11:26

© Dabiq. Fragment uit IS-glossy Dabiq.

Dat terreurorganisatie Islamitische Staat genadeloos is voor krijgsgevangenen, dat is bekend. Maar de organisatie slaagt er ook nog steeds in te choqueren. Zo plaatste IS vannacht een video, waarin kinderen vijf gevangenen executeren.

Op de video staan vijf kinderen met getrokken pistool achter vijf krijgsgevangenen. De kinderen staan met hun rechterarm de lucht in, het pistool in de hand. Daarna halen ze de arm kalm naar beneden, om uiteindelijk de gevangenen door het achterhoofd te schieten.



De kinderen zijn op de video voorzien van een naam die hun afkomst toont. Zo is er een die Abu Abdullah al-Britani wordt genoemd. Die jongen zou daarom uit Groot-Brittannië komen. De Guardian zegt dat de identiteit van de jongen nog niet is vastgesteld.



Het is niet de eerste keer dat IS kinderen inzet in de strijd voor het kalifaat. 'Leeuwenwelpen' worden ze wel genoemd, schreef Trouw woensdag. IS recruteert ze stelselmatig. Wie niet wil, wordt mishandeld en gedwongen.



De kinderen worden ook ingezet als zelfmoordenaar. Zondag nog werd een jongen in Barcelona-shirt opgepakt, die een bomgordel met zich meedroeg. Hij wilde die tot ontploffing brengen in een sjiitische moskee in de Iraakse stad Kirkuk. IS beloofde hem heldendom en het paradijs, zou hij volgens overheidsinstanties hebben verteld.



Analisten denken dat omdat IS de kinderen nu al inzet, de hoeveelheid inzetbare troepen van de terreurorganisatie tanende is. Correspondent Judit Neurink schreef daarover: "Volgens de Amerikanen verloor de groep in twee jaar zo'n 45.000 strijders, waardoor de inzet van de jonge generatie noodzakelijk is geworden. Datzelfde tekort leidt ook tot veranderde strategieën met meer zelfmoordaanslagen. Politiechef Qadir, die meldt dat in korte tijd dertien IS-aanvallen op Kirkuk zijn mislukt, noemt het inzetten van jongeren 'de laatste troef, ze weten dat ze worden verslagen'."