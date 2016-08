Redactie − 27/08/16, 09:39

© US Embassy. Het koppel had groot SOS in het zand geschreven.

Heel groot SOS in het zand schrijven en dan gered worden. Het werkt, zo bewees een koppel gisteren. Het tweetal was gestrand op een onbewoond eilandje in de Grote Oceaan, maar kon door hun noodkreet opgemerkt worden door een vliegtuig van de Amerikaanse marine.

Linus en Sabina Jack, een stel van in de vijftig, waren op 17 augustus vertrokken voor een tocht van zo'n driehonderd kilometer tussen twee eilandjes in Micronesië. Toen ze niet aankwamen op hun eindbestemming Tamatan en duidelijk werd dat ze amper proviand noch een nooduitrusting bij zich hadden werd groot alarm geslagen. Veertien schepen en twee vliegtuigen zochten een gebied uit ter grootte van Nederland.



Na zeven dagen werd een vliegtuig naar een afgelegen eiland gelokt met het schijnsel van een zaklamp. Daar zag het toestel SOS in het zand staan, waarna duidelijk was dat Linus en Sabina gevonden waren. Gisteren zijn ze door een schip van het eilandje afgehaald.



Het is al de tweede keer dit jaar is dat gestrande reizigers op deze manier werden gespot. In april kon de Amerikaanse marine drie mannen redden die groot 'HELP' in het zand hadden geschreven. Zij waren gestrand op het eilandje Fanadik, zo'n honderd kilometer boven Papua Nieuw-Guinea.