Door: Pauline Valkenet − 27/08/16, 12:00

© Hollandse Hoogte. Brandweermannen controleren de huizen in Norcia.

Op haar roze Crocs loopt Gloria Mattonelli gestrest door de tuin naar de witte villa. Oog voor het spectaculaire uitzicht op de bergtoppen van de Apennijnen heeft ze vandaag niet: landmeter Mario Salvatori is hier om de schade die de aardbeving van 24 augustus heeft aangericht op te nemen.

Dodental stijgt

Het dodental na de aardbeving is opgelopen tot 290, zo werd zaterdag duidelijk. Bijna vierhonderd gewonden liggen nog in ziekenhuizen. Vandaag is in Italië een dag van nationale rouw.

Salvatori kijkt bezorgd naar de grote scheuren in de dragende muren. Voorzichtig gaan ze de villa binnen. De keukenvloer is bezaaid met kapotte glazen, in de woonkamer zijn boeken uit de kast geslingerd. De landmeter kijkt omhoog. "Die scheuren daar zijn gevaarlijk. Als er weer een aardbeving komt, kunnen de muren het daar begeven."



Gloria, angstig: "Vlug, laten we weer naar buiten gaan." Gloria is een weduwe van 77 en ze is dakloos: ze slaapt nu in een schuurtje in de tuin. Maar ze mankeert niets. En dat geldt voor alle drieduizend inwoners van het dorp Norcia.

De overheid heeft na de aarbeving in 1979 geld vrijgemaakt voor de wederopbouw van Norcia. Het is goed besteed, dat blijkt nu wel. Mario Salvatori, landmeter

Overeind

Toen hun huizen in de nacht van dinsdag op woensdag ruw heen en weer werden geschud, is er niemand gestorven of gewond geraakt; alle huizen in het middeleeuwse plaatsje, dat qua schattigheid heel goed scoort, staan nog overeind.



Sommige huizen zijn weliswaar flink beschadigd, maar de situatie in Norcia is niet te vergelijken met die in Arquata del Tronto, Accumoli en Amatrice. Daar is heel veel ingestort en zijn ten minste 278 mensen omgekomen. Terwijl die drie dorpjes hier hemelsbreed maar zo'n vijf, tien en vijftien kilometer vandaan liggen.



Voor landmeter Mario is het geen raadsel hoe het komt dat Norcia de beving zo goed heeft doorstaan. "De huizen hier zijn weliswaar stokoud, maar bijna allemaal aardbevingsbestendig gemaakt na de zware aardbeving die ons op 19 september 1979 trof. De overheid heeft toen geld vrijgemaakt voor de wederopbouw van Norcia. Het is goed besteed, dat blijkt nu wel."



Tekst gaat verder onder de afbeelding.

© Sander Soewargana. Mate van beving tijdens aardbeving in Italië.

Aardbevingsbestendig

Een van de inwoners die hun leven aan die massale verbouwing te danken hebben, is Alberto Conforzi. De elektricien woont in een eeuwenoud huis van drie verdiepingen, het huis waarin hij is geboren. In 1979 was Alberto 22 jaar oud en stond hij na een avondje uit onder de douche toen de klap om 23.30 uur kwam.



Vliegensvlug haalde hij zijn ouders uit bed, Ze holden naar buiten. Van hun woning bleef weinig over. Alberto: "Alleen de muren stonden nog overeind. Het dak en de vloeren waren verdwenen."



Er moest dus worden herbouwd. "Voorheen bestonden de buitenmuren uit twee muren met daartussen een laag stro, ter isolatie. Dat stro is vervangen door cement. En op de binnenkant van de muren is overal een ijzeren net met gaten van tien bij tien centimeter bevestigd. Daarnaast zijn er om de fundering en de twee vloeren stootranden van gewapend beton aangebracht."



Dat kostte omgerekend ongeveer 200.000 euro. De overheid betaalde 30 procent en de ouders van Alberto 70 procent. Hij loopt de gang in en wijst op een minuscule scheur in de witte muur. "Dat is de enige schade die mijn huis deze week heeft opgelopen", zegt hij blij.

Dat aardbevingen zoveel ellende veroorzaken komt doordat wij geen serieus volk zijn. Alberto Conforzi

Onzin

Dat de Italianen niet in staat zouden zijn om hun huizen afdoende te wapenen tegen zware aardbevingen vindt Alberto dan ook onzin. "Wat nogal eens gebeurt is dat gewetenloze aannemers met bouwmaterialen sjoemelen om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. En er zijn huiseigenaren die uit pure zuinigheid of fatalisme op noodzakelijk werk besparen. Dat aardbevingen in Italie zoveel ellende veroorzaken komt doordat wij geen serieus volk zijn."