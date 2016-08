Door: Sander Becker − 26/08/16, 16:03

© anp.

Het doek is gevallen voor de boerkiniverboden die de afgelopen weken in tientallen Franse badplaatsen werden ingevoerd. De Raad van State, het hoogste Franse college voor bestuursrecht, oordeelde vanmiddag dat de verboden in strijd zijn met basale burgerrechten.

In zijn oordeel schrijft de Raad dat het betwiste boerkiniverbod een 'ernstige, duidelijk illegale inbreuk vormt op fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van beweging, de vrijheid van geweten en de persoonlijke vrijheid'. Het betreft een voorlopig oordeel; de Raad heeft nog wat meer tijd nodig voor de definitieve motivering, al zal die in grote lijnen hetzelfde blijven.



Strikt genomen heeft het oordeel van vanmiddag alleen betrekking op het verbod uit de gemeente Villeneuve-Loubet, vlakbij Cannes in de Provence. Maar er gaat een belangrijke precedentwerking van uit.



Overige badplaatsen

Daardoor komen ook de verboden in de overige dertig badplaatsen op losse schroeven te staan. Als er lokaal een rechtszaak tegen deze verboden wordt aangespannen, zullen ze na vanmiddag hoogstwaarschijnlijk geen stand houden. De gemeenten kunnen hun verordeningen ook uit eigen beweging intrekken.



De zaak tegen de gemeente Villeneuve-Loubet, die het verbod op 5 augustus invoerde, was aangespannen door de Franse Liga voor de Mensenrechten en door het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk. De twee organisaties vochten het verbod eerder al aan bij een lokale rechter, maar vingen toen nog bot. De lokale rechter ging mee met de gemeente Villenuve-Loubet, die het verbod noodzakelijk vond voor de openbare orde. Boerkini's zouden in deze tijden van extremistische aanslagen zoveel weerstand oproepen dat er relletjes door konden ontstaan. Daarom was het verbod gerechtvaardigd.



Somber

Juristen en sociologen wijzen er al weken op dat de verboden juridisch geen stand konden houden. De Franse wetgever beschermt juist bij uitstek individuele vrijheden, waaronder die van religie en geweten. Vanwege de openbare orde kan een burgemeester die vrijheden weliswaar inperken, maar dan moet hij wel eerst hebben aangetoond dat er een wezenlijk gevaar is en dat hij de orde op geen enkele andere manier kan beschermen. Aan die voorwaarden is in geen van de badplaatsen voldaan, waardoor het er voor de verboden somber uitziet.