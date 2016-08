Door: Han Koch − 26/08/16, 15:05

© anp. De stoel van Fred Ros bleef diverse malen leeg tijdens het Passageproces.

Moordmakelaar en kroongetuige Fred Ros zal zeker nog tot volgend voorjaar in de cel moeten blijven zitten. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van Ros vroegen het gerechtshof in Amsterdam zijn voorlopige hechtenis op te heffen. De rechters voelden daar vanmiddag echter niets voor.

Fred Ros is een van de hoofdrolspelers in het langstlopende proces in de Nederlandse geschiedenis. Voor zijn betrokkenheid bij onder meer de moord op de Amsterdamse kroeg-baas Thomas van der Bijl kreeg hij bij de rechtbank dertig jaar cel opgelegd. Dat was niet de 'hoofdprijs' voor een verdachte in het zogeheten Passage proces. Van de elf verdachten voor een serie moorden in de Amsterdamse onderwereld zijn er drie tot levenslang veroordeeld.



Ros zag die dertig jaar niet zitten en meldde zich bij het OM voor een deal. In ruil voor getuigenissen zou het OM in hoger beroep de helft, vijftien jaar dus, eisen. Mocht de rechter inderdaad tot vijftien jaar beslissen dan zou R. deze maand, na het uitzitten van tweederde van zijn straf zijn vrij gekomen.



Nee, dus. Het hof heeft geen zin nu al conclusies te trekken.

Later balans opmaken

Feitelijk zou dat ook betekenen dat het hof erkent dat Ros zich aan zijn verplichtingen als kroongetuige heeft gehouden. Het hof zegt pas na het requisitoir van het OM en de pleidooien van de andere verdachten de balans op te willen maken. Dat betekent dat Ros langer vast zit dan volgens de deal met het OM.



Dat is spijtig, zo vindt Onno de Jong de advocaat van Ros. De hele deal afblazen is voor een kroongetuige onmogelijk en levensgevaarlijk. Ros heeft inmiddels zoveel voor andere verdachten belastende verklaringen afgelegd dat hij zijn leven buiten de cel niet zeker is. Hij zit overigens in een beschermingsprogramma voor kroongetuigen en niemand weet hoe hij er nu uitziet. Hij was niet aanwezig bij het proces, ook niet in een afgeschermde ruimte.



Mocht Ros uiteindelijke langer vastzitten dan het uiteindelijke vonnis aangeeft dan zal ongetwijfeld over een financiële compensatie gesproken gaan worden.

Dino Soerel

Er was gisteren niet alleen voor Ros een teleurstelling. Ook Dino Soerel, een van de grote kopstukken uit de onderwereld in de periode 1993-2006, mocht de rechtszaal niet uit wandelen. Bij de rechtbank Amsterdam is Soerel vrijgesproken van zijn aandeel in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl.



Die vrijspraak kan in hoger beroep weleens niet overeind blijven en dat is dan te danken aan de deal die het OM maakte met Ros. De kroongetuige heeft evenals zijn mede-kroongetuige Peter la S. voor Dino Soerel belastende verklaringen afgelegd. De verdediging van Soerel vindt die verklaringen flauwekul en vroeg het hof de voorlopige hechtenis op te heffen. Ook hier vond het hof het nog geen tijd om de balans op te maken.

Het proces sleept zich voort, zo bleek ook gisteren weer. Er zijn een aantal dagen ingeruimd om een in Turkije verblijvende getuige te horen via een beeldschermverbinding. De Turkse overheid kan de getuige echter niet op korte termijn leveren. Dat betekent vermoedelijk opnieuw een vertraging van enkele maanden in het proces dat voor het eerst op zitting werd behandeld in 2009.