Bewerkt door: redactie − 26/11/16, 01:47 − bron: ANP

© anp. Studenten in Oekraïne roepen Nederlanders tevergeefs op voor het verdrag te stemmen.

Een deel van het subsidiegeld dat was bedoeld om campagnes rond het Oekraïne-referendum te stimuleren, moet worden terugbetaald door de aanvragers. Dat meldt de Volkskrant. De krant doorzocht documenten na een Wob-verzoek.

Enkele aanvragers moeten het volledige bedrag terugbetalen, soms meer dan 40.000 euro. Ze kregen dat geld van de Referendumcommissie. De subsidies, in totaal bijna 2 miljoen euro, waren bedoeld om 'het publieke debat' rond het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne aan te wakkeren.



Bij het verdelen van de subsidiegelden liet de commissie, die onder leiding stond van oud-D66-staatssecretaris Medy van der Laan, echter na om de aanvragen inhoudelijk te toetsen, schrijft de krant. Zolang het verzoek technisch in orde was, kwam de aanvrager in aanmerking voor de subsidie. Achteraf bleek die beslissing verkeerd te hebben uitgepakt. Sommige aanvragers deden nauwelijks moeite om iets serieus op poten te zetten.



Destijds was er al gemor over de waarde van verschillende campagnes, onder meer over iemand die voor tienduizenden euro's wc-rollen liet maken met daarop bezwaren tegen het verdrag met Oekraïne. Die hoeft echter nu bijna niets terug te betalen, meldt de Volkskrant.