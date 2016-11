Redactie − 29/11/16, 11:59

© Afp. De deur van de Scientology Kerk in Brussel.

Goede doelenlijst De Scientology Kerk blijft afwezig op de lijst van goede doelen. De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat de Nederlandse tak van de kerk vorig jaar terecht niet als 'algemeen nut beogende instelling' (anbi) is aangemerkt.

Met de uitspraak volgt het Hof de denkrichting van het gerechtshof in Den Haag, dat ruim een jaar geleden oordeelde dat de verkoop van cursussen en therapiesessies - een van de belangrijkste activiteiten van Scientology - duidelijk gericht was op winst maken. Dat was de belangrijkste reden om de Scientology Kerk te onderscheiden van andere kerkgenootschappen in Nederland, die wel op de goede doelenlijst staan. De Belastingdienst ziet religie in beginsel als 'algemeen nut'.



De Hoge Raad houdt nu in cassatie het argument in stand dat de Scientology Kerk 'bewust streeft naar het behalen van overschotten' en het spekken van haar kas. De uitspraak had zowel gevolgen voor de organisatie als voor de aanhangers, schreef Trouw vorig jaar. Scientologen kunnen hun giften niet langer aftrekken van de inkomstenbelasting. De kerk zelf is niet meer vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.



De kerk kan nog de gang maken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het kerkgenootschap kwam daar één keer eerder: het Europese Hof oordeelde toen dat de Russische tak van Scientology niet verboden mocht worden.