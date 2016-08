Redactie − 25/08/16, 18:22

© anp. Vluchtelingen passeren in november de grens bij Storskog.

Vluchtelingen die via Rusland naar Noorwegen willen, lopen binnenkort tegen een muur. De Noorse regering begint een dezer dagen met de bouw van een 200 meter lang en 3,5 meter hoog hek bij Storskog, waar de enige grensovergang tussen de twee landen is. Alleen, niet één vluchteling maakte dit jaar tot nu toe de oversteek.

© anp. De Noorse politie geeft instructies aan asielzoekers.

Vorig jaar deden zij dat trouwens wel veelvuldig. Terwijl honderdduizenden via de Middellandse Zee Europa bereikte, kozen 5.500 vluchtelingen voor de 'Noordpoolroute'. Vooral Syriërs, maar ook Afghanen, Irakezen en Iraniërs.



Zij vlogen vaak naar Moermansk, zo'n 200 kilometer van de Noorse grens, regelden vervoer naar de grens en kochten een fiets voor het laatste stuk. Want lopend of liftend de meest noordelijke grenspost van Europa gebruiken is verboden. In Noorwegen, dat geen lid is van de Europese Unie, vroegen zij tenslotte asiel aan.



'Arctische Lampedusa'

In reactie op de vluchtelingenstroom het afgelopen jaar naar Europa heeft de rechtse regeringscoalitie in Noorwegen de controles bij de grens in december verscherpt. Uit vrees voor het 'Arctische Lampedusa'. De regering besloot toen ook om bij de grens een hek te bouwen. Het voorbereidende werk hiervoor heeft al plaatsgevonden, vóór de ijskoude winter moet de muur overeind staan.

Er worden al veel te veel hekken gebouwd in Europa. Burgemeester Rune Rafaelsen

Wat de regering destijds niet had voorzien, was dat de Europese Unie werk zou maken van de bewaking van haar buitengrenzen en de stroom zou bevriezen. Burgemeester Rune Rafaelsen vindt het hek in zijn gemeente daarom helemaal niet nodig. "Er worden al veel te veel hekken gebouwd in Europa", zegt hij tegen persbureau Reuters.



Lokale politici vrezen ook dat door de komst van het hek de relatie met Rusland zal verslechteren. Maar volgens de regering zijn die zorgen onnodig. Alles gebeurt in goed overleg met Rusland, bezweert het Noorse ministerie van immigratie. De Russen zeggen zelf geen bezwaar te hebben tegen het hek. Zij hebben immers hun eigen, 200 kilometer lange grensmuur, iets verder landinwaarts.



Baltische landen

Uit vrees voor de toestroom van vluchtelingen richtten Estland, Letland en Litouwen eerder dit jaar ook al hekwerken op, nadat de routes over de Balkan naar de EU steeds verder op slot gingen. Hierbij speelden ook veiligheidsoverwegingen mee vanwege de bemoeienis van Rusland in Oekraïne.