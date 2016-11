24/11/16, 01:00 − bron: ANP

De lokale partij Team Meierijstad lijkt de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen te hebben in de nieuwe Brabantse gemeente Meierijstad. De uitslagen zijn nog voorlopig, maar grote veranderingen worden niet meer verwacht. Vrijdag wordt de uitslag definitief.

Per 1 januari vormen de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode samen een nieuwe gemeente, dus moesten de inwoners woensdag naar de stembus. De opkomst was niet heel hoog: 41,1 procent, ofwel 25.883 stemmen.



Team Meierijstad kreeg 11 zetels, met als tweede grootste partij het CDA met 9 zetels. Alle andere partijen bleven daar ver bij achter. VVD, SP en Hart voor Schijndel kregen 3 zetels, de Jongerenpartij Lijst Zeven (blanco) en de PvdA beide 2 zetels en D66 en Gemeentebelang Meierijstad 1 zetel.



Graadmeter

Er wordt door de landelijke partijen met argusogen gekeken naar de verkiezingen in Brabant, want het zou een graadmeter zijn voor de Tweede Kamer-verkiezingen in maart 2017. Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Veel landelijke partijen deden niet mee in Meierijstad, zoals de PVV, GroenLinks, DENK, 50Plus en de ChristenUnie.



CDA voorman Sybrand Buma was persoonlijk aanwezig in Meierijstad en was blij met de uitslag. 'Het CDA is in de nieuwe gemeente Meierijstad veruit de grootste landelijke partij geworden, en daar ben ik ontzettend trots op. Het laat zien hoe goed het CDA lokaal geworteld is, zeker hier in Brabant. Het is een groot compliment voor al die lokale CDA vrijwilligers en een flinke stimulans voor de CDA campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart.'