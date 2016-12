Door: Redactie − 31/12/16, 19:31

© afp. De veiligheidsraad stemt over het Russisch-Turkse vredesplan.

De VN-veiligheidsraad heeft zich unaniem achter een door Rusland en Turkije ingediende resolutie geschaard. De beide landen willen een einde maken aan het geweld in Syrië en de weg vrijmaken voor vredesonderhandelingen, aldus het door hen ingediende plan.

Op dit moment geldt in Sÿrië sinds twee dagen een broze wapenstilstand. Tijdens het staakt-het-vuren, dat tot stand kwam op initiatief van Rusland en Turkije, wordt volgens ooggetuigen op sommige plekken doorgevochten. Het is niet de eerste keer dat met internationale interventie wordt getracht een vredesoverleg tot stand te brengen: in februari en september van dit jaar mislukten pogingen om meerdere oppositiegroepen en de regering van president Bashar al-Assad nader tot elkaar te brengen.



Het Syrische regeringsleger en bondgenoten hebben sinds twee weken weer de controle over de stad Aleppo, die vier jaar in handen was van de rebellen. De bloedige burgeroorlog in Syrië duurt inmiddels zes jaar.