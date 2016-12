22/12/16, 05:27 − bron: ANP

© epa.

De Verenigde Naties hebben niet kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk is geweest voor de luchtaanval op een hulpkonvooi van het Internationale Rode Kruis op 19 september in Syrië. Dat blijkt uit een onderzoek dat was ingesteld door Secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Het rapport stelt dat er sprake was van een luchtaanval, maar dat niet kan worden bewezen dat die aanval opzettelijk was. 'De onderzoekscommissie concludeert dat het niet mogelijk is de dader of de daders te identificeren.'



De commissie zegt wel dat alleen Syrië, Rusland of de Verenigde Staten de beschikking heeft over vliegtuigen om zo'n aanval uit te voeren en niet de oppositie. Het is volgens de onderzoekers 'hoogst onwaarschijnlijk' dat de door de VS-geleide coalitie betrokken was bij de aanval.



De VS wezen met de beschuldigende vinger naar Rusland, maar Moskou heeft elke betrokkenheid steeds ontkend.