28/08/16, 01:03 − bron: ANP, Belga

© ap. Turkse troepen keren terug in Karkamis.

Op het vliegveld in de Turkse stad Diyarbakir zijn zaterdag vier raketten afgevuurd. Bij de raketaanval op het vliegveld in het zuidoosten van Turkije zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de gouverneur van de provincie aan de zender NTV. De aanval is vermoedelijk uitgevoerd door Koerdische rebellen.

De raketten waren afgevuurd op een politiepost naast de VIP Lounge van het vliegveld. Passagiers en luchthavenpersoneel zijn in veiligheid gebracht in de terminal van de luchthaven. Volgens NTV sloegen de raketten in op een braakliggend stuk land verderop.



Diyarbakir is de grootste stad in het voornamelijk door Koerden bewoonde zuidoosten van Turkije. De aanval volgt op acties van het Turkse leger dat Syrië is binnengetrokken om IS en de oprukkende Koerdische milities in het grensgebied te bestrijden.





Turkse militair gedood

Bij dat offensief kwam zaterdag een Turkse militair om het leven toen raketten werden afgevuurd op twee tanks in het noorden van buurland Syrië. Drie andere soldaten raakten gewond.



De tanks werden getroffen in de buurt van Jarablus, de stad die de door Ankara gesteunde rebellen en het Turkse leger woensdag hebben herwonnen op strijders van terreurgroep IS.



De militair is de eerste dode aan Turkse zijde sinds de start van de militaire operatie afgelopen woensdag.