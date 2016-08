27/08/16, 01:56 − bron: ANP, Belga

© epa. De ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland, John Kerry (links) en Sergei Lavrov.

De Verenigde Staten en Rusland zijn er weliswaar in geslaagd om het pad voor een staakt-het-vuren te effenen, maar van een concrete overeenkomst is nog geen sprake. Zo moeten veel praktische details nog worden ingevuld, zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vrijdag in Genève.

'We willen iets voor elkaar krijgen dat effectief is en werkt voor het Syrische volk, dat de regio stabieler en veiliger maakt en ons hier om de tafel in Genève brengt om tot een politieke oplossing te komen', aldus Kerry. 'We willen geen overeenkomst omwille van een overeenkomst.'



Ook zijn Russische collega Sergei Lavrov bevestigde dat er 'belangrijke akkoorden' werden bereikt, maar dat bepaalde elementen nog uitgewerkt moeten worden.



Volgens Kerry zullen de onderhandelingsteams van beide partijen zich de komende dagen gaan richten om enkele details uit te werken en zo alsnog een akkoord mogelijk te maken. Dat moet de wapenstilstand van februari weer tot leven wekken en een oplossing brengen voor de ernstige humanitaire situatie in het door een burgeroorlog verscheurde Syrië.



Complicerend

De twee spraken vrijdagochtend bijna een uur met elkaar in een hotel in Genève, waar sinds het begin van het jaar gesprekken over Syrië plaatsvinden. Complicerende factor bij de onderhandelingen is het offensief dat door de VS gesteunde rebellengroeperingen in het zuiden van de Syrische stad Aleppo zijn begonnen. Een deel van die opstandelingen gaan om met strijders van het extremistische Jabhat Fatah al-Sham, voorheen het Nusra-Front, dat ook strijdt tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.



De gesprekken tussen de teams van Lavrov en Kerry moeten nu leiden tot een duidelijk onderscheid tussen opstandelingen en jihadisten en ook welke groeperingen deel kunnen nemen aan een wapenstilstand.