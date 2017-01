25/01/17, 03:32 − bron: ANP

© reuters. De leider van de Maltezer Orde Matthew Festing op bezoek bij paus Franciscus in juni 2016.

De leider van de Maltezer Orde is opgestapt na een geschil met het Vaticaan. De ridderorde die zich inzet voor humanitaire zaken maakte dat woensdag bekend.

De relatie tussen de orde en het Vaticaan staat op gespannen voet sinds de ridderorde weigert mee te werken aan een onderzoek door het Vaticaan naar het ontslag van een hoge functionaris van de Maltezer Orde. De grootkanselier van de organisatie vloog vorig jaar de laan uit na het uitdelen van condooms.



Aangesteld voor het leven

Grootmeester Matthew Festing heeft nu zelf zijn ontslag ingediend, nadat paus Franciscus daar dinsdag om vroeg. Het ontslag van een grootmeester is ongebruikelijk, omdat diegene normaal voor het leven is aangesteld. Tot een nieuwe leider is gekozen, neemt de grootcommandeur zijn taken waar.



De paus gaf vorig jaar toestemming voor het onderzoek, toen de ontslagen grootkanselier om zijn hulp vroeg. Franciscus riep een vijfkoppige commissie in het leven, maar de orde gaf het Vaticaan te verstaan zich er niet mee te bemoeien.



Dat het medewerking aan een onderzoek door het Vaticaan van de hand wijst, wordt in katholieke kringen als hoogst opmerkelijk beschouwd.



De Maltezer Orde werd in 1070 in Jeruzalem opgericht. Vandaag de dag telt hij ongeveer 12.500 leden. Het is de oudste nog bestaande ridderorde. De hoofdzetel bevindt zich in Rome.